В доме жителя Киргизии обнаружили 130-метровый тоннель в Узбекистан
Тоннель через границу с Узбекистаном нашли в доме жителя киргизского села Бек-Абад, сообщил Государственный комитет нацбезопасности Киргизии в YouTube-канале.
По данным комитета, 130-метровый подземный коридор вырыли для переброски контрабандного груза и незаконного перехода людей через границу. Глубина тоннеля составляет 15 м, высота — 1,7 м.
38-летнего хозяина дома арестовали. Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто пользовался тоннелем, а также устанавливают виды товаров, которые ввезли в республику через подземный коридор.
Последний раз о крупной контрабанде между странами сообщали в январе 2024 года. Служба госбезопасности Узбекистана задержала мужчину, который пытался вывезти в Киргизию более $860 тыс.
Деньги обнаружили в автомобиле подозреваемого, который пытался пересечь границу. Правоохранительные органы Узбекистана возбудили дело по статье о нарушении таможенного законодательства.
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