В Воронеже экс-студентку обвинили в попытке контрабанды 673 кг кокаина
Следователи ФСБ предъявили бывшей студентке из Воронежа обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина, который она собиралась отправить в Евросоюз, следует из материалов дела, с которым ознакомился ТАСС.
По их данным, 21-летняя уроженка Алма-Аты, которая на тот момент училась в медколледже в Воронеже, вместе с подельником планировала переправить из Москвы в страны Евросоюза кокаин на сумму более 2,5 млрд руб.
Девушке предъявили обвинение по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК (покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере). По этой статье ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Обвиняемая признала свою вину и активно сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.
В начале января в Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда по обвинению в покушении на производство, сбыт и пересылку наркотиков в крупном размере. Следствие выдвинуло предположение, что «преступная деятельность является основным источником дохода» Вудлэнда, который является также гражданином России.
Имя арестованного совпадает с именем героя публикации «КП», в которой рассказывалось о родившемся в Пермском крае Роберте Вудлэнде-Романове, усыновленном гражданами США в возрасте двух лет. Мужчина несколько лет назад нашел свою биологическую мать-россиянку, после чего переехал в Долгопрудный. В публикации говорилось, что он работает учителем английского в одной из частных школ.
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