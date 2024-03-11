В Приморье завели уголовное дело из-за контрабанды леса на ₽77 млн
Уголовное дело о контрабанде более 100 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму свыше 77 млн руб. возбудили в Приморском крае, сообщило правительство региона.
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили незаконный вывоз древесины. Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тыс. куб. м.
«Сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тыс. куб. м. Ущерб от преступных действий превысил 77 млн руб.», — отметили в правительстве.
Как напомнили в пресс-службе, с 2021 года ущерб от незаконных вырубок в регионе сократился более чем в шесть раз.
В ноябре 2023 года в Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на 466 млн руб. Представители одного из юридических лиц, занимающегося экспортом лесоматериалов, подали в отдел таможенного контроля 539 деклараций на вывоз лесоматериалов объемом более 56,9 куб. м. Законность происхождения лесоматериалов подтверждена не была.
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