 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Приморье завели уголовное дело из-за контрабанды леса на ₽77 млн

В Приморском крае завели дело о контрабанде леса на ₽77 млн

Уголовное дело о контрабанде более 100 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму свыше 77 млн руб. возбудили в Приморском крае, сообщило правительство региона.

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили незаконный вывоз древесины. Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тыс. куб. м.

«Сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тыс. куб. м. Ущерб от преступных действий превысил 77 млн руб.», — отметили в правительстве.

Как напомнили в пресс-службе, с 2021 года ущерб от незаконных вырубок в регионе сократился более чем в шесть раз.

Уроженца Китая отправили в СИЗО за создание банды для контрабанды леса
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ноябре 2023 года в Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на 466 млн руб. Представители одного из юридических лиц, занимающегося экспортом лесоматериалов, подали в отдел таможенного контроля 539 деклараций на вывоз лесоматериалов объемом более 56,9 куб. м. Законность происхождения лесоматериалов подтверждена не была.

Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину

В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине

Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика

Как выглядит новая «Мисс мира». Фото

В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика

Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы

На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце

Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное

В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит

Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков

Теги
контрабанда Приморский край Приморье леса
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о деле против чиновника из-за древесины для войск
Общество
IKEA нарастила использование древесины из Прибалтики взамен российской
Бизнес
Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Приморье завели уголовное дело из-за контрабанды леса на ₽77 млн Общество, 07:21
Холдинг «Афанасий» получил право на выпуск кваса «Никола» Бизнес, 07:00
За ночь система ПВО сбила шесть дронов над Брянской и Орловской областями Политика, 06:53
Мигрантов предложили обязать уезжать из России за работу не по профилю Общество, 06:37
В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа Политика, 06:22
Актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар» Общество, 06:14
Секреты Кристофера Нолана: почему его блокбастеры всегда успешны Life, 06:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Аналитики оценили рост утечек персональных данных в России Общество, 06:00
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южно-донецком направлении Политика, 05:31
«Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер» Общество, 05:24
Эмма Стоун получила «Оскар» за лучшую женскую роль в «Бедных-несчастных» Life, 05:23
Премию «Оскар» за лучшую режиссерскую работу получил Кристофер Нолан Life, 05:14
В Шагонаре подключили к теплу все социально значимые объекты после аварии Общество, 05:04
Киллиан Мерфи стал обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль Life, 04:59