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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из автомобильных катализаторов

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из автомобильных катализаторов на ₽70 млн
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду сырья, содержащего драгоценные металлы, стоимостью 70 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, из незаконного оборота изъяли более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий.

Следственное управление УМВД России по городскому округу Химки Московской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов. В рамках расследования задержаны российские и иностранные граждане, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Следователи установили, что подозреваемые незаконно скупали автомобильные содержащие драгоценные металлы каталитические нейтрализаторы и перерабатывали их для контрабанды.

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В ФСБ подчеркнули, что в России с 2019 года пресекли уже 4 крупных контрабандных канала, организованных преступными группами, в которые входили граждане России, Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины. Из незаконного оборота изъяли более 42 тонн сырья общей стоимостью более 530 млн рублей, содержащего металлы платиновой группы (платину, палладий и родий).

В 2020 году ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию. Для добычи драгметалла злоумышленники использовали автомобильные аккумуляторы, в которых содержатся платина, золото, серебро и родий. Через Белоруссию и Литву сырье шло на Запад.

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Теги
Подмосковье контрабанда ФСБ МВД драгметаллы
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