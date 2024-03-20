Власти сообщили о штатной работе Курской АЭС после обстрелов области

Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрелов в области

Вид на территорию Курской АЭС (Фото: Управление коммуникаций Курской АЭС / ТАСС)

Курская атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове, работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба АЭС в телеграм-канале.

У станции есть четыре энергоблока — на данный момент № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации», а № 3 и № 4 работают по графику.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации.

В ночь на 20 марта в регионе включили сигнал ракетной опасности, он продлился с 22:15 до 22:34 мск. Корреспондент РБК сообщил о пяти взрывах в Курске. В центре города и окрестностях после работы средств ПВО упали обломки украинской ракеты С-200.