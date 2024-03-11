США вступят в переговоры с еще одной страной для помощи Украине
Япония и США обсуждают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники.
Стороны пытаются разработать соглашение в преддверии встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена 10 апреля в Вашингтоне. Ключевой темой переговоров станет поиск способов, с помощью которых Япония помогла бы расширить арсенал вооружений США. У американской стороны есть опасения кризиса, связанного с дефицитом артиллерийских снарядов и ракет из-за продолжительной поддержки Украины, отмечает газета.
Япония, которая приняла пацифистскую Конституцию после поражения во Второй мировой войне, предоставила Украине финансовую и гуманитарную помощь, но не оружие. Как пишет Yomiuri, ослабление ограничений Токио на военный экспорт могло бы помочь США и европейским странам поставлять оружие Киеву в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — расширить возможности его продажи за рубеж.
В декабре правительство Японии объявило о намерении разрешить продажу оружия, произведенного по иностранной лицензии, странам происхождения и планах экспортировать ракеты Patriot своему единственному военному союзнику — США. Этот шаг увеличил количество доступных Вашингтону перехватчиков, пишет газета.
Ранее Чехия стала одним из главных инициаторов сделки по приобретению 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, которая испытывает их острую нехватку в последнее время.
Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.
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