США вступят в переговоры с еще одной страной для помощи Украине

США и Япония ищут способы увеличения поставок боеприпасов для Украины и обсуждают сотрудничество в оборонной сфере. Речь идет в том числе об ослаблении ограничений Токио на военный экспорт. Россия осуждает помощь Киеву

Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Япония и США обсуждают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Стороны пытаются разработать соглашение в преддверии встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена 10 апреля в Вашингтоне. Ключевой темой переговоров станет поиск способов, с помощью которых Япония помогла бы расширить арсенал вооружений США. У американской стороны есть опасения кризиса, связанного с дефицитом артиллерийских снарядов и ракет из-за продолжительной поддержки Украины, отмечает газета.

Япония, которая приняла пацифистскую Конституцию после поражения во Второй мировой войне, предоставила Украине финансовую и гуманитарную помощь, но не оружие. Как пишет Yomiuri, ослабление ограничений Токио на военный экспорт могло бы помочь США и европейским странам поставлять оружие Киеву в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — расширить возможности его продажи за рубеж.

В декабре правительство Японии объявило о намерении разрешить продажу оружия, произведенного по иностранной лицензии, странам происхождения и планах экспортировать ракеты Patriot своему единственному военному союзнику — США. Этот шаг увеличил количество доступных Вашингтону перехватчиков, пишет газета.

Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт военной техники США. Речь идет о кораблях и истребителях F-35A. Это позволит сократить сроки технического обслуживания для США и укрепить оборонное производство в Японии, пишет издание.

Ранее Чехия стала одним из главных инициаторов сделки по приобретению 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, которая испытывает их острую нехватку в последнее время.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.