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Технологии и медиа ,  
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«Лаборатория Касперского» рассказала, как за год изменились DDoS-атаки

За год в России стало в 6 раз больше DDoS-атак, но их средняя длительность снизилась. Такие данные приводит «Лаборатория Касперского».

За год количество DDoS-атак в России стало больше, но их длительность снизилась, следует из пресс-релиза «Лаборатории Касперского», с которым ознакомился РБК.

С декабря по февраль решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали в России почти в шесть раз больше таких атак в сравнении с аналогичным периодом 2022 — 2023 годов.

Атаки стали менее мощными с точки зрения пропускной способности и объема трафика, но более массовыми. Вместе с тем их средняя продолжительность снизилась за счет существенного увеличения с октября 2023 года числа атак типа TCP short packet, которые перегружают оборудование компании небольшими пакетами данных. Они требуют от атакуемого ресурса сложной и объемной обработки и направлены на выведение из строя сетевого оборудования жертвы.

Эксперты отмечают изменения, которые произошли в тактике киберпреступников. Ранее они обычно в течение длительного времени атаковали один ресурс разными способами. Такая нагрузка существенно снижала скорость его работы, но он по-прежнему мог оставаться доступным. Сейчас же злоумышленники стараются не тратить много времени на один ресурс, а перебирают сайты одной и той же компании. В конечно счете они находят веб-адрес, который удается полностью вывести из строя.

В «Лаборатории Касперского» также напомнили о мерах для успешного противодействия DDoS-атакам и борьбы с их последствиями:

  • поддержку сайтов следует доверять имеющим опыт борьбы с атаками специалистам;
  • соглашения с поставщиками и контактную информацию, включая договоры с провайдерами интернет-услуг, нужно внимательно проверять;
  • следует использовать специализированные корпоративные решения для защиты от DDoS.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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18 марта глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что с момента начала избирательной кампании было зафиксировано более 12 млн кибератак. По ее словам, этот показатель в 150 раз превышает обычный. Ответственность за эти атаки председатель Центризбиркома возложила на страны Запада.

Двумя днями ранее, 16 марта, о массированной DDoS-атаке на свои сервисы рассказала партия «Единая Россия».

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Теги
«Лаборатория Касперского» DDos-атаки кибербезопасность
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