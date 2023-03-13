Росбанк сообщил о сбое в работе приложений и сайта из-за крупной DDoS-атаки

Росбанк предупредил о сбое в работе приложений и сайта из-за DDoS-атаки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Росбанк cообщил в телеграм-канале, что отражает крупную DDoS-атаку на свои системы.

В работе приложений, интернет-банка и сайта могут возникнуть проблемы, предупредили в кредитной организации, но основные системы банка работают в обычном режиме.

«Ситуация под контролем. Мы технически готовы к подобным обстоятельствам», — заявили в Росбанке, отметив, что над устранением сбоев работают все специалисты по этому направлению.

Работу офисов банка продлили, там клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

В декабре прошлого года о крупной кибератаке сообщал банк ВТБ. В финансовой организации атаку назвали сильнейшей за все время работы. ВТБ предупреждал о возможных сбоях в работе приложений и веб-версии. Целью DDoS-атаки банк назвал причинение неудобства клиентам через затруднение работы сервисов ВТБ.

В начале октября крупной DDoS-атаке подвергся «Сбер». Как рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, в ней участвовали «не менее 104 тыс. хакеров, которые вели эту атаку с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тыс. устройств». В «Сбере» назвали атаку одной из самых мощных за последнее время и отметили, что в целом в 2022 году их число выросло «беспрецедентно», достигнув почти 500.