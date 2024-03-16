«Единая Россия» сообщила о массированной кибератаке на свои ресурсы

«Единая Россия» заявила о серии DDoS-атак на свои сервисы

Фото: er_molnia / Telegram

Масштабные DDoS-атаки совершаются на все электронные сервисы «Единой России», сообщила пресс-служба партии.

«[Атаки] ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru», — говорится в публикации. Для обеспечения функционирования критически важной инфраструктуры партийных сервисов работу второстепенных ресурсов приостановили, добавили в «Единой России».

Во время DDoS-атак злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 по 15 марта заблокировал десять фишинговых сайтов по теме «Выборы-2024».

В России проходит второй день президентских выборов. Общая явка на онлайн-голосование в 28 регионах (без учета Москвы) на 11:00 16 марта составила 82%.

В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.