Памфилова заявила о «небывало агрессивном» внешнем воздействии на выборы

Степень агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России была небывалой, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна», — сказала она после заседания Центризбиркома. По словам Памфиловой, в частности, были применены новые технологии, которые были использованы в DDoS-атаках.

С момента начала кампании по выборам президента России зафиксировано более 12 млн кибератак, что в 150 раз «больше чем обычно», добавила она.

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