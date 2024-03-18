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Выборы президента России ,  
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Памфилова заявила о «небывало агрессивном» внешнем воздействии на выборы

Памфилова: степень агрессивного воздействия на выборы была небывалой
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Выборы президента России

Степень агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России была небывалой, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна», — сказала она после заседания Центризбиркома. По словам Памфиловой, в частности, были применены новые технологии, которые были использованы в DDoS-атаках.

С момента начала кампании по выборам президента России зафиксировано более 12 млн кибератак, что в 150 раз «больше чем обычно», добавила она.

Материал дополняется
 

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Юлия Овчинникова
Россия ЦИК Элла Памфилова
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