Памфилова заявила о «небывало агрессивном» внешнем воздействии на выборы
Памфилова: степень агрессивного воздействия на выборы была небывалой
Степень агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России была небывалой, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна», — сказала она после заседания Центризбиркома. По словам Памфиловой, в частности, были применены новые технологии, которые были использованы в DDoS-атаках.
С момента начала кампании по выборам президента России зафиксировано более 12 млн кибератак, что в 150 раз «больше чем обычно», добавила она.
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