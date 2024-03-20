КНДР провела испытания сопла двигателя гиперзвуковой ракеты
В КНДР провели испытания сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, которым в перспективе могут оснастить гиперзвуковую ракету средней или большой дальности. Ими руководил лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщило агентство, испытание прошло успешно. «Исходя из обстановки безопасности нашего государства и оперативных требований народной армии военно-стратегическая ценность этой ракетной системы не меньше, чем межконтинентальной баллистической ракеты, и это лучше известно врагам», — отметил Ким Чен Ын.
Сопло — часть ракетного двигателя, смежная с камерой сгорания. Оно нужно для передачи двигателю части кинетической энергии продуктов сгорания.
14 марта северокорейский лидер посетил соревнования танковых экипажей и протестировал боевую машину нового типа. Танк ему понравился, как отметило ЦТАК, Ким Чен Ын оценил его «мощную ударную силу и маневренность».
Неделей ранее высший руководитель КНДР посетил главную базу Корейской народной армии (КНА), где проконтролировал проведение военных учений. Ким Чен Ын остался доволен увиденным, так как северокорейские военные «находятся в полной готовности к войне», сообщало ЦТАК.
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