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Ким Чен Ын протестировал новейший танк

Ким Чен Ын посетил соревнования военных и протестировал новый танк

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил соревнования танковых экипажей и протестировал боевую машину нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейского лидера сопровождали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

Ким Чен Ын «выразил удовлетворение» боеспособностью нового танка. Агентство отмечает, что он оценил «мощную ударную силу и маневренность» боевой машины, подчеркнув, что таким танком можно гордиться.

Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии

Ранее, 7 марта, Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он выразил «большое удовлетворение» от увиденного, а также призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».

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Теги
Ким Чен Ын Северная Корея КНДР танки
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