Ким Чен Ын протестировал новейший танк

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил соревнования танковых экипажей и протестировал боевую машину нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейского лидера сопровождали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

Ким Чен Ын «выразил удовлетворение» боеспособностью нового танка. Агентство отмечает, что он оценил «мощную ударную силу и маневренность» боевой машины, подчеркнув, что таким танком можно гордиться.

Ранее, 7 марта, Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он выразил «большое удовлетворение» от увиденного, а также призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».