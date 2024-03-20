Посол Украины раскритиковал показ в Австралии фильма о военной операции

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко раскритиковал австралийский телеканал ABC за выпуск в эфир британского документального фильма о военной операции на Украине.

«Программа «Война на Украине: другая сторона», вышедшая в эфир вчера вечером в программе Four Corners, стала журналистским эквивалентом миски с рвотными массами», — написал он в соцсети X.

По словам Мирошниченко, в фильме было преуменьшено значение гибели тысяч невинных украинских мужчин, женщин и детей. «Австралийской телерадиовещательной корпорации должно быть стыдно за то, что она выпустила в эфир такой мусор», — подчеркнул посол.

Он также обещал обратиться к министру связи Австралии, чтобы тот организовал ему встречу с директором ABC и исполнительным продюсером передачи Four Courners, чтобы понять, «какой процесс привел к выпуску в эфир этого <...> пропагандирующего насилие материала».

Украинские дипломаты не первый раз выступают с резкой критикой в адрес официальных лиц или вещательных корпораций западных стран.

Так, в январе 2024 года МИД Украины обратился к американскому телеканалу HBO с требованием отменить участие сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича в съемках сериала «Белый Лотос». «HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушение международного права?» — спросило ведомство.

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Несколько дней спустя Бикович сообщил, что не будет сниматься в картине из-за давления внешних обстоятельств.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что попытки «отменить» Россию и ее культуру тщетны и не могут увенчаться успехом. Глава государства также назвал такие инициативы глупостью, подчеркнув, что те, кто придерживается иной точки зрения, «не выучили уроки истории».