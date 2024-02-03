 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Милош Бикович покинул сериал «Белый лотос» после претензий Украины

Актер Милош Бикович сообщил, что не будет сниматься в сериале «Белый Лотос»

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович не примет участие в съемках американского сериала «Белый лотос», сообщил он в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Актер продублировал сообщение на русском, английском и сербском языках.

«Я был бы рад сниматься в «Белом Лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал он.

По словам актера, влияние «внешних обстоятельств» начинают влиять на творческие решения — это приводит к «торжеству абсурда и поражению искусства».

Источники Deadline сообщили, что HBO расторгнул контракт с Биковичем и решил «переработать» фрагменты с его участием.

Актера из «Глухаря» будут судить по делу об атаке на Брянскую область
Политика
Кирилл Канахин в сериале &laquo;Глухарь&raquo;

МИД Украины в январе обратился к телеканалу HBO, на котором выходит сериал. Министерство заявило, что актер поддерживает Россию с начала военной операции и задало вопрос: «HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушение международного права?». Телеканал не ответил на публикацию МИДа.

Главные роли в первых двух сезонах «Белого лотоса» исполнили, среди прочих, американская комедийная актриса Дженнифер Кулидж (известна по роли мамы Стифлера в фильме «Американский пирог») и английский актер Том Холландер (играл лорда Катлера Беккета в «Пиратах Карибского моря»).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Милош Бикович актер сериалы HBO
Материалы по теме
МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Милоша Биковича в сериале
Технологии и медиа
Актер Милош Бикович назвал честью получение российского гражданства
Общество
Актера из «Глухаря» будут судить по делу об атаке на Брянскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Итальянский замминистра, пожелавший смерти репортеру, подал в отставку Политика, 05:25
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 04:55
Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине Политика, 04:51
Милош Бикович покинул сериал «Белый лотос» после претензий Украины Технологии и медиа, 04:47
Al Mayadeen сообщил о ракетном обстреле базы США в Сирии Политика, 04:18
В трех областях Украины прогремели взрывы Политика, 03:58
Politico узнало о «яростных комментариях» Байдена о Трампе Политика, 03:37
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне Общество, 03:36
США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни» Политика, 03:14
В Домодедово застрелили водителя скорой помощи Общество, 02:29
Полиции поручили «профилактическую работу» с осужденными за дискредитацию Политика, 02:23
Турецкий подрядчик «Лахта Центра» и Москва-Сити продал бизнес в России Бизнес, 02:06
Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии Технологии и медиа, 01:44
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и получил в ответ зайчика Общество, 01:18