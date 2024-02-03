Милош Бикович покинул сериал «Белый лотос» после претензий Украины

Актер Милош Бикович сообщил, что не будет сниматься в сериале «Белый Лотос»

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович не примет участие в съемках американского сериала «Белый лотос», сообщил он в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Актер продублировал сообщение на русском, английском и сербском языках.

«Я был бы рад сниматься в «Белом Лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал он.

По словам актера, влияние «внешних обстоятельств» начинают влиять на творческие решения — это приводит к «торжеству абсурда и поражению искусства».

Источники Deadline сообщили, что HBO расторгнул контракт с Биковичем и решил «переработать» фрагменты с его участием.

МИД Украины в январе обратился к телеканалу HBO, на котором выходит сериал. Министерство заявило, что актер поддерживает Россию с начала военной операции и задало вопрос: «HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушение международного права?». Телеканал не ответил на публикацию МИДа.

Главные роли в первых двух сезонах «Белого лотоса» исполнили, среди прочих, американская комедийная актриса Дженнифер Кулидж (известна по роли мамы Стифлера в фильме «Американский пирог») и английский актер Том Холландер (играл лорда Катлера Беккета в «Пиратах Карибского моря»).