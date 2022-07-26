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Посол назвал отношения России и Греции разрушенными «в считанные дни»

С конца февраля отношения Москвы и Афин прекратились, между странами нет сотрудничества, сказал российский дипломат. Россия ранее внесла Грецию в список недружественных государств
Здание посольства РФ в Афинах
Здание посольства РФ в Афинах (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сотрудничество и дипломатические контакты между Россией и Грецией прекращены, отношения между двумя государствами были разрушены «буквально в считанные дни», заявил российский посол Андрей Маслов в эфире «Россия 24».

«С конца февраля у нас полностью разрушены двухсторонние отношения, их больше нет <...> обнулились все наработки, весь богатый массив двухсторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», — сказал дипломат.

Маслов добавил, что решение российского правительства внести Грецию в список недружественных стран не прошло незамеченным, однако русофобии это не вызвало. По его словам, в греческом МИДе указали, что ограничение Россией численности дипломатической миссии в 34 человека «не представляет больших проблем для повседневной работы».

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Россия внесла Грецию в перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом в конце прошлой недели — 22 июля, вместе с Данией, Словакией, Словенией и Хорватией.

Двум последним запретят нанимать сотрудников в дипломатические представительства, «за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16», — говорилось в сообщении российского МИДа. В список ранее включили США, Украину, Микронезию и Сан-Марино.

Материал дополняется.

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