Захарова назвала реакцию Франции на слова Нарышкина «отказом от граждан»

Захарова: не признавая отправку войск на Украину, Париж отказывается от граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нежелание Франции признать планы отправить контингент на Украину отказом от своих граждан.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — задалась вопросом дипломат в телеграм-канале.

Ранее 19 марта о том, что Париж готовит отправку войск на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его данным, на первом этапе будут отправлены до 2 тыс. французских военнослужащих.

На заявления разведчика отреагировали в Минобороны Франции. Там назвали их российской дезинформацией и призвали к бдительности.

В феврале французский президент Эмманюэль Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину. В марте он допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал Макрон.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Союзники Франции по НАТО — США, Великобритания и Германия — после слов Макрона заявили, что не планируют отправлять свои войска на Украину.

Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, отмечали в Кремле.