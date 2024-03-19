Бойца СС Хунку наградили на Украине почетным знаком

Областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько) почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Об этом сообщает украинское издание «Суспiльне», опубликовавшее документ о награждении.

В нем говорится, что Хунка был отмечен «за весомый личный вклад в оказание помощи Вооруженным силам Украины, активную благотворительную и общественную деятельность».

«Суспiльне» отметило, что награждение прошло в день, когда Хунке, служившего в годы Второй мировой войны в дивизии СС «Галичина», исполнилось 99 лет. Почетный знак передал его внучатой племяннице председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олег Сиротюк. Хунка родился в Тернопольской области в селе Урмань, но живет в Канаде.

Скандал вокруг Хунки разгорелся, когда в сентябре 2023 года ветеран появился на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Многие парламентарии и гости встретили Хунку аплодисментами.

После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Приглашение Хунки в парламент осудили канадские еврейские организации, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия.

Следственный комитет России возбудил против ветерана уголовное дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск. Генпрокуратура обратилась к Оттаве с запросом об экстрадиции. В феврале 2024 года Канада отказала в выдаче Хунки.

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В Кремле чествование ветерана «Галичины» в канадском парламенте назвали возмутительным.