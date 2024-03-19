Минэкономразвития будет продвигать туризм в регионах под брендом Discover Russia

Иностранных туристов будут завлекать в Россию под брендом Discover Russia

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Минэкономразвития будет продвигать туризм в российских регионах под брендом Discover Russia, бренд уже тестируют на иностранном рынке, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев, передает ТАСС.

«В первый год мы сосредоточимся на странах, которые могут дать наибольший эффект для экономики, — это Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Оман», — сказал Кондратьев на международной выставке туризма Mitt.

Впоследствии планируется продвигать бренд и в других странах Персидского залива, СНГ и Юго-Восточной Азии, добавил он.

Продвигать туристический потенциал регионов, по словам Кондратьева, будут через культурную составляющую, креативные индустрии и гастрономию.

В первом полугодии 2022 года чаще всех из стран ЕС Россию посещали граждане Германии — 29,4 тыс. раз, на втором и третьем месте оказались Эстония (24,1 тыс. раз) и Латвия (22,3 тыс. раз), следует из данных ФСБ. Однако в первом полугодии 2023 года ситуация изменилась, наибольшее количество поездок в Россию совершили граждане Финляндии — 47,3 тыс. раз. Следом идут Эстония (47,1 тыс. раз) и Германия (36,3 тыс. раз).

В целом в 2023 году иностранные граждане приезжали в Россию в основном из стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — количество поездок оттуда выросло год к году на 26,7%, до 2,4 млн. Заметно в годовом выражении вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%).