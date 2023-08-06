branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку Общество, 12:04
В США раздававшего PlayStation стримера обвинили в призыве к беспорядкам Общество, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике Политика, 11:57
Во «Внуково» ограничили прилет и вылет самолетов Политика, 11:45
Захарова назвала замену герба на «Родине-матери» «сущностью» Киева Политика, 11:20
3 способа провести онбординг, чтобы работник влюбился в компанию — Quartz Pro, 11:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Из каких стран ЕС стали чаще ездить в Россию. Инфографика Экономика, 11:00
Стоит ли эффект от корпоратива затраченных средств Pro, 10:53
Как выглядит «Родина-мать» в Киеве с гербом Украины Политика, 10:53
Польша отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки Бизнес, 10:43
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Белоусов сообщил о планах собрать в России 18 тыс. беспилотников Технологии и медиа, 10:05
Экономика ,  
0 

Из каких стран ЕС стали чаще ездить в Россию. Инфографика

Финляндия возглавила рейтинг стран ЕС, из которых чаще всего въезжают в Россию

Из Финляндии, Эстонии и Германии стали значительно чаще ездить в Россию, следует из данных ФСБ России.

Из каких стран ЕС стали чаще ездить в Россию. Инфографика

Так, из Финляндии в первом полугодии 2023 года со всеми целями въехали 47,3 тыс. раз (14 тыс. в первом полугодии 2022 года), из Эстонии — 47,1 тыс. раз (24,1 тыс. в первом полугодии прошлого года), из Германии — 36,3 тыс. раз (29,4 тыс. в первом полугодии 2022-го).

Из каких стран ЕС стали чаще ездить в Россию. Инфографика

При этом если брать только одну цель визита — туризм, то в лидерах окажется Германия. Оттуда в первом полугодии 2023 года въехали с туристическими целями в Россию 17,5 тыс. раз (8,5 тыс. в первом полугодии прошлого года). Далее следуют Польша и Латвия.

Как считают иностранцев

По методологии ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Читайте на РБК Pro
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Режим игры: как провести онбординг, чтобы сотрудник влюбился в компанию
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
За какими ИИ-стартапами стоит следить сейчас. Выбор Bloomberg
Авторы
Теги
Анна Захарова, Светлана Прохорова
Россия поездки туризм туристы ЕС
Материалы по теме
Число въездов из стран ЕС в Россию выросло почти в полтора раза
Бизнес
Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Что важно знать
Бизнес
Россия и Китай открыли групповой туристический безвиз
Общество