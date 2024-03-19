Дума утвердила порядок освобождения осужденных контрактников от наказания
Госдума в третьем чтении утвердила законопроект, который позволяет освобождать граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами России, от уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Поправки дадут возможность заключать контракт с Минобороны и отправляться в зону боевых действий на Украину тем, кто отбывал наказание в тюрьме или был под следствием во время проведения военной операции. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.
Закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который разрешил осужденным заключать контракты с Минобороны, приняли в 2023 году.
Весной 2024 года в Думе предложили расширить и систематизировать этот механизм и внести необходимые для этого изменения в УК и УПК. Первое чтение законопроект прошел 12 марта.
Освобождать от наказания будут граждан, осужденных, подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести. Исключение составят лица, совершившие отдельные преступления против общественной безопасности и против основ конституционного строя.
При подписании документа с ВС России дело контрактника приостановят, вид наказания изменят на условный срок. За поведением подозреваемого или осужденного в зоне боевых действий будет следить командование воинских частей.
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