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Военная операция на Украине ,  
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Дума утвердила порядок освобождения осужденных контрактников от наказания

Дума утвердила порядок освобождения осужденных контрактников от наказания
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Госдума в третьем чтении утвердила законопроект, который позволяет освобождать граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами России, от уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки дадут возможность заключать контракт с Минобороны и отправляться в зону боевых действий на Украину тем, кто отбывал наказание в тюрьме или был под следствием во время проведения военной операции. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который разрешил осужденным заключать контракты с Минобороны, приняли в 2023 году.

Весной 2024 года в Думе предложили расширить и систематизировать этот механизм и внести необходимые для этого изменения в УК и УПК. Первое чтение законопроект прошел 12 марта.

Освобождать от наказания будут граждан, осужденных, подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести. Исключение составят лица, совершившие отдельные преступления против общественной безопасности и против основ конституционного строя.

При подписании документа с ВС России дело контрактника приостановят, вид наказания изменят на условный срок. За поведением подозреваемого или осужденного в зоне боевых действий будет следить командование воинских частей.

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Теги
Военная операция на Украине Россия Госдума
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