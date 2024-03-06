В Думу внесли проект о схеме освобождения от уголовного наказания контрактников

В Думе предложили механизм снятия судимости с ушедших на спецоперацию

Законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации был принят в 2023 году. Теперь в Госдуму внесли законопроект, который закрепит в УК и УПК механизм работы нового закона

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве механизм освобождения от уголовной ответственности людей, заключивших контракт на военную службу в период специальной военной операции. Документ предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно данным в электронной базе Госдумы, законопроект за авторством главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, а также председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса был внесен на рассмотрение в нижнюю палату 6 марта.

Клишас в своем телеграм-канале уточнил, в каких случаях участники военной операции смогут рассчитывать на условное освобождение или погашение судимости:

награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы;

увольнение лица с военной службы по состоянию здоровья либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе;

увольнение лица с военной службы в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Госдума еще летом закрепила основания освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время. Согласно документу, в случае заключения контракта с вооруженными силами дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. За их поведением будет следить командование воинских частей. Если после начала военной службы контрактник снова совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Другим законопроектом разрешалось заключать контракт с теми, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц:

находящиеся под следствием (если предварительное расследование приостановлено), которые совершили преступления небольшой и средней тяжести;

имеющие судимость, кроме судимости за ряд преступлений, в том числе за терроризм, захват заложников, хищение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, публичные призывы к экстремизму, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

отбывшие наказание в колонии, если их судимость снята или погашена.

Крашенинников заявил ТАСС, что принятый в 2023 году закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в спецоперации, «предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС России для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии».

«Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — отметил Крашенинников.