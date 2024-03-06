В Думе предложили механизм снятия судимости с ушедших на спецоперацию
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве механизм освобождения от уголовной ответственности людей, заключивших контракт на военную службу в период специальной военной операции. Документ предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Согласно данным в электронной базе Госдумы, законопроект за авторством главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, а также председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса был внесен на рассмотрение в нижнюю палату 6 марта.
Клишас в своем телеграм-канале уточнил, в каких случаях участники военной операции смогут рассчитывать на условное освобождение или погашение судимости:
- награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы;
- увольнение лица с военной службы по состоянию здоровья либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе;
- увольнение лица с военной службы в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.
Госдума еще летом закрепила основания освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время. Согласно документу, в случае заключения контракта с вооруженными силами дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. За их поведением будет следить командование воинских частей. Если после начала военной службы контрактник снова совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
Другим законопроектом разрешалось заключать контракт с теми, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц:
- находящиеся под следствием (если предварительное расследование приостановлено), которые совершили преступления небольшой и средней тяжести;
- имеющие судимость, кроме судимости за ряд преступлений, в том числе за терроризм, захват заложников, хищение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, публичные призывы к экстремизму, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- отбывшие наказание в колонии, если их судимость снята или погашена.
Крашенинников заявил ТАСС, что принятый в 2023 году закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в спецоперации, «предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС России для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии».
«Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — отметил Крашенинников.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию