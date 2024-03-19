Жителя Читы приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы
Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор местному жителю Сергею Филиппову за уклонение от прохождения военной службы, сообщила пресс-служба военных судов в телеграм-канале.
Обвиняемый не пришел в пункт отбора на военную службу 9 ноября 2023 года. В декабре того же года мужчину задержали сотрудники военной комендатуры.
«Суд назначил Филиппову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет», — говорится в сообщении.
Статья 328 УК (уклонение от военной или альтернативной службы) предусматривает наказание для уклонистов в виде штрафа до 200 тыс. руб., принудительных работ, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.
В 2023 году в Госдуме рассматривался законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации. Если проект будет принят, то за уклонение будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военкомат после получения повестки. В итоге в Думе не стали рассматривать законопроект из-за утраты актуальности.
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