 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Читы приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы

Суд приговорил жителя Читы к пяти годам колонии за уклонение от службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор местному жителю Сергею Филиппову за уклонение от прохождения военной службы, сообщила пресс-служба военных судов в телеграм-канале.

Обвиняемый не пришел в пункт отбора на военную службу 9 ноября 2023 года. В декабре того же года мужчину задержали сотрудники военной комендатуры.

«Суд назначил Филиппову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет», — говорится в сообщении.

Уклонившимся от повестки в военкомат запретят сдавать экзамен на права
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Статья 328 УК (уклонение от военной или альтернативной службы) предусматривает наказание для уклонистов в виде штрафа до 200 тыс. руб., принудительных работ, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

В 2023 году в Госдуме рассматривался законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации. Если проект будет принят, то за уклонение будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военкомат после получения повестки. В итоге в Думе не стали рассматривать законопроект из-за утраты актуальности.

Читайте на РБК Pro
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Как эйчары бездумно используют теорию поколений и к чему это приводит
Как повысить инвестиционную ценность компании
Как стать спикером и продвигать бизнес, выступая на деловых мероприятиях

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Чита уклонение от службы в армии приговор
Материалы по теме
Кабмин не поддержал проект о лишении гражданства за уклонение от службы
Политика
В России вынесли первый приговор женщине за уклонение от мобилизации
Общество
Проект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут осенью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 16:40
Путин разрешил сделку по покупке «Хайлэнд Голд» Бизнес, 16:49
Рост цен на московское жилье с 2022 года оказался в 3 раза ниже инфляции Недвижимость, 16:46
Платформа для талантов: какой консалтинг нужен для новой реальности Тренды, 16:33
Гонконг принял закон для борьбы с антикитайским вмешательством Политика, 16:33
Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента Политика, 16:32
Организаторы Игр дружбы назвали неконструктивной позицию МОК по турниру Спорт, 16:30
Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта Финансы, 16:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В БКС «Мир Инвестиций» назвали топ-5 акций для новичков на рынке Инвестиции, 16:23
Власти назвали число погибших и пострадавших при пожаре на траулере Общество, 16:18
Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага Спорт, 16:15
Генштаб Франции заявил о подотовке к «трудным боям» Политика, 16:14
Путин назвал главное ожидание россиян от спецслужб Политика, 16:13
Власти ответили на просьбу включить песни Газманова в школьную программу Политика, 16:09
В Госдуме предложили ввести самозапрет на сделки с недвижимостью Недвижимость, 16:07