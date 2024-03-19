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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ
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Российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в селе Рыжевка в Сумской области, сообщило Минобороны России.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Рыжевка расположена близ границы с Россией, ближайший населенный пункт с российской стороны — поселок Тёткино в Курской области.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Также в ведомстве сообщили об ударе по украинской ДРГ «в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области». В Минобороны сообщили, что скопления живой силы и техники противника уничтожены.

Приграничные регионы России неоднократно подвергались атакам диверсантов после начала военной операции на Украине. В Минобороны заявляли об отражении атак. Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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«Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — сказал Путин

Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ

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Теги
Минобороны авиабомба диверсанты Курская область Белгородская область
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