Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в селе Рыжевка в Сумской области, сообщило Минобороны России.
«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.
Рыжевка расположена близ границы с Россией, ближайший населенный пункт с российской стороны — поселок Тёткино в Курской области.
Также в ведомстве сообщили об ударе по украинской ДРГ «в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области». В Минобороны сообщили, что скопления живой силы и техники противника уничтожены.
Приграничные регионы России неоднократно подвергались атакам диверсантов после начала военной операции на Украине. В Минобороны заявляли об отражении атак. Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).
«Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — сказал Путин
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?