Путин дал старт строительству энергоблока на АЭС в Египте. Видео
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске строительства четвертого энергоблока на египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщила пресс-служба Кремля. В церемонии заливки бетона в основание энергоблока № 4 также принял участие египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси.
Проект строительства атомной электростанции реализует «Росатом». Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. Объем финансирования проекта составит до $21 млрд, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
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