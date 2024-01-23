Путин и ас-Сиси дали старт строительству энергоблока на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Путин дал старт строительству энергоблока на АЭС в Египте. Видео

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске строительства четвертого энергоблока на египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщила пресс-служба Кремля. В церемонии заливки бетона в основание энергоблока № 4 также принял участие египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси.

Проект строительства атомной электростанции реализует «Росатом». Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. Объем финансирования проекта составит до $21 млрд, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев.