В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, например в ванной или коридоре. Тем, кто на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие.
Спустя 20 минут, к 10:53 мск, режим опасности отменили.
Ракетную опасность периодически объявляют в Белгородской области, регион подвергается обстрелам и атакам дронов после начала военной операции. В последний раз сирены звучали в области вечером 18 марта.
Примерно за час до того, как Гладков предупредил об угрозе, Минобороны сообщило об уничтожении очередного беспилотника в небе над регионом. Дрон сбили около 8:45 мск.
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