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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, например в ванной или коридоре. Тем, кто на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие.

Спустя 20 минут, к 10:53 мск, режим опасности отменили.

Ракетную опасность периодически объявляют в Белгородской области, регион подвергается обстрелам и атакам дронов после начала военной операции. В последний раз сирены звучали в области вечером 18 марта.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Примерно за час до того, как Гладков предупредил об угрозе, Минобороны сообщило об уничтожении очередного беспилотника в небе над регионом. Дрон сбили около 8:45 мск.

В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

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Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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