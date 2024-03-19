В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, например в ванной или коридоре. Тем, кто на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие.

Спустя 20 минут, к 10:53 мск, режим опасности отменили.

Ракетную опасность периодически объявляют в Белгородской области, регион подвергается обстрелам и атакам дронов после начала военной операции. В последний раз сирены звучали в области вечером 18 марта.

Примерно за час до того, как Гладков предупредил об угрозе, Минобороны сообщило об уничтожении очередного беспилотника в небе над регионом. Дрон сбили около 8:45 мск.