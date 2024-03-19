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Военная операция на Украине ,  
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Польский генерал оценил потери Украины в миллионы человек

Экс-глава Генштаба Польши Анджейчак: Киев потерял в конфликте миллионы человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украина потеряла в конфликте с Россией миллионы, а не сотни тысяч человек, заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в интервью телеканалу Polsat.

« Им не хватает более 10 млн человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. В этой стране нет ресурсов, воевать некому», — сказал генерал.

По мнению генерала, «украинцы проигрывают эту войну». Ситуацию в зоне боевых действий он охарактеризовал как «очень и очень драматическую».

Анджейчак возглавлял Генеральный штаб польской армии в 2018–2023 годах.

Шойгу назвал потери ВСУ за все время военной операции
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце февраля оценил потери украинской стороны в 444 тыс. человек с начала военной операции. Зеленский тогда же сообщил, что Киев потерял 31 тыс. солдат погибшими. Данных о раненых и пропавших без вести он не раскрыл.

Москва в последний раз раскрывала данные о российских потерях в сентябре 2022 года. По словам Шойгу, тогда они составляли 5937 человек погибшими.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование страны предложило дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек.

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На Украине сейчас обсуждается законопроект, ужесточающий правила мобилизации. В частности, он предусматривает снижение возрастного порога для этого с 27 до 25 лет.

Документ сейчас обсуждается в Верховной раде, к нему уже подали более 1,5 тыс. поправок.

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Теги
Польша Украина ВСУ потери Военная операция на Украине
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