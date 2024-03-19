Минфин задумал снять одно из ограничений для работы мигрантов по патентам
Министерство финансов начало разработку законопроекта, который позволит мигрантам работать по патенту в нескольких регионах России. Уведомление о начале подготовки документа опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Проект начали разрабатывать по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Возможность осуществления трудовой деятельности иностранным работником по патенту на территории нескольких субъектов Российской Федерации», — говорится в разделе «Описание проблемы» паспорта проекта.
В феврале в Самарской области мигрантам, имеющим трудовой патент, запретили работать в сфере общественного транспорта, такси и в сфере образования.
Пресс-служба правительства региона напомнила, что усиление мер в региональной миграционной политике идет с 2017 года. В 2023 году в регионе за пределы России выдворили 3088 человек — это в три с половиной раза больше незаконных мигрантов, чем годом ранее.
2 марта в Якутии запретили брать на работу трудовых мигрантов водителями легкового такси и пассажирского транспорта, а также в сферу грузоперевозок. Ранее мигрантам запретили работать водителями общественного транспорта и такси в Магаданской и Курганской областях. Аналогичный запрет действует в том числе в Челябинской и Тюменской областях.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?