 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минфин задумал снять одно из ограничений для работы мигрантов по патентам

Минфин предложит разрешить мигрантам работу по патентам в нескольких регионах
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Министерство финансов начало разработку законопроекта, который позволит мигрантам работать по патенту в нескольких регионах России. Уведомление о начале подготовки документа опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Проект начали разрабатывать по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Возможность осуществления трудовой деятельности иностранным работником по патенту на территории нескольких субъектов Российской Федерации», — говорится в разделе «Описание проблемы» паспорта проекта.

Мигрантов предложили обязать уезжать из России за работу не по профилю
Общество
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

В феврале в Самарской области мигрантам, имеющим трудовой патент, запретили работать в сфере общественного транспорта, такси и в сфере образования.

Пресс-служба правительства региона напомнила, что усиление мер в региональной миграционной политике идет с 2017 года. В 2023 году в регионе за пределы России выдворили 3088 человек — это в три с половиной раза больше незаконных мигрантов, чем годом ранее.

2 марта в Якутии запретили брать на работу трудовых мигрантов водителями легкового такси и пассажирского транспорта, а также в сферу грузоперевозок. Ранее мигрантам запретили работать водителями общественного транспорта и такси в Магаданской и Курганской областях. Аналогичный запрет действует в том числе в Челябинской и Тюменской областях.

Читайте на РБК Pro
Как повысить инвестиционную ценность компании
Скажи «poop»: какой путь прошло человечество, чтобы получить ChatGPT
Смерть собственника не конец бизнеса: как личные фонды защищают капитал
Лекарства от ожирения на $1 трлн: кто будет лидером рынка — The Economist

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Минфин трудовые патенты мигранты работа
Материалы по теме
Мигрантов предложили обязать уезжать из России за работу не по профилю
Общество
В Самаре мигрантам запретили работать в такси и сфере образования
Общество
В институте РАН оценили уровень преступности среди мигрантов в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 13:46
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 13:45
При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке Политика, 13:43
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР Политика, 13:43
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ Политика, 13:32
В Москве новостройки на котловане оказались на 16% дешевле готовых Недвижимость, 13:31
Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде Спорт, 13:31
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Блогер Лерчек подала на развод Общество, 13:31
Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов Спорт, 13:30
Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии Общество, 13:29
Песков ответил на вопрос о первой поездке Путина за рубеж после выборов Политика, 13:24
Как повысить инвестиционную ценность компании Pro, 13:18
Минфин задумал снять одно из ограничений для работы мигрантов по патентам Общество, 13:08
Блинкен заявил о голодании всего населения сектора Газа Политика, 13:06