Минфин задумал снять одно из ограничений для работы мигрантов по патентам

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Министерство финансов начало разработку законопроекта, который позволит мигрантам работать по патенту в нескольких регионах России. Уведомление о начале подготовки документа опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Проект начали разрабатывать по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Возможность осуществления трудовой деятельности иностранным работником по патенту на территории нескольких субъектов Российской Федерации», — говорится в разделе «Описание проблемы» паспорта проекта.

В феврале в Самарской области мигрантам, имеющим трудовой патент, запретили работать в сфере общественного транспорта, такси и в сфере образования.

Пресс-служба правительства региона напомнила, что усиление мер в региональной миграционной политике идет с 2017 года. В 2023 году в регионе за пределы России выдворили 3088 человек — это в три с половиной раза больше незаконных мигрантов, чем годом ранее.

2 марта в Якутии запретили брать на работу трудовых мигрантов водителями легкового такси и пассажирского транспорта, а также в сферу грузоперевозок. Ранее мигрантам запретили работать водителями общественного транспорта и такси в Магаданской и Курганской областях. Аналогичный запрет действует в том числе в Челябинской и Тюменской областях.