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Мигрантов предложили обязать уезжать из России за работу не по профилю

Минтруд предложил обязать мигрантов покинуть Россию за работу не по профилю
Иностранцы, приехавшие в Россию по оргнабору, получат документ о праве на трудовую деятельность у конкретного работодателя. Если мигранты не захотят работать на этих предприятиях, им нужно будет уехать в течение 15 дней
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Минтруд подготовил законопроект, в рамках которого трудовых мигрантов, приехавших в Россию по организованному набору, могут обязать покинуть страну, если они работают не по профилю. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект предусматривает создание специального документа, который подтвердит право иностранца на временную трудовую деятельность в России: в рамках оргнабора мигрант будет трудиться у конкретного работодателя. Вносить авансовые платежи по документам будет компания-наниматель.

Это позволит исключить случаи, когда трудовой мигрант отказывается работать в компании, понесшей расходы на его наем, в том числе затраты на авиабилеты. Если работник захочет перейти в другое предприятие, которое не является участником оргнабора, ему придется в течение 15 дней покинуть Россию.

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Фото:Игорь Генералов / ТАСС

Правила хотят распространить на трудовых мигрантов вне зависимости от того, приезжают ли они из визовых или безвизовых стран. Работодалетям, нанимающим иностранцев из визовых стран по оргнабору, не нужно будет получать разрешение на их привлечение.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике сообщили, что готовы поддержать инициативу. Как отметил глава комитета Ярослав Нилов, сейчас в России действует патентная система, которая позволяет мигрантам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться, но многие работают без патента.

Россия в 2017 году подписала соглашение с Узбекистаном об организованном наборе и привлечении граждан страны для временной работы, в том числе в предприятиях сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности. Похожая договоренность действует с Таджикистаном.

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По данным ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию с целью работы в въехали 1,3 млн иностранцев, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период в 2022-м. Из Узбекистана приехали 630,8 тыс. человек, Таджикистана — 349,3 тыс., Кыргызстана — 172,6 тыс., Армении — 47,3 тыс., Казахстана — 34,7 тыс.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минтруд трудовые мигранты мигранты работа законопроект
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