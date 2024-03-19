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Военная операция на Украине ,  
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В бундестаге призвали прекратить поставки оружия ВСУ и начать переговоры

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала начать переговоры с Россией по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Запад должен прекратить поставки оружия Украине, также необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.

Политик, которая возглавляет политическое объединение «Союз Сары Вагенкнехт», рекомендовала «вернуться к политике разрядки». Она уточнила, что имеет в виду «попытку опереться на экономическое сотрудничество ради взаимной выгоды».

«Конечно, было бы очень важно сделать все, чтобы гибель [людей] на Украине прекратилась и были переговоры», — сказала она (цитата по Focus). Для этого нужна готовность к компромиссу.

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Депутат предложила прекратить поставки оружия, если Россия согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры.

«В течение двух лет нам говорили, что поставки оружия изменят правила игры. На самом деле продолжается только гибель [людей]. <...> Запад должен предложить России прекратить поставки оружия, если Россия согласится на прекращение огня и мирные переговоры. Однако это предполагает, что Украина также будет готова сделать это», — сказала парламентарий в беседе с TAZ.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, а Киев отказывается от них.

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В то же время власти Германии неоднократно выражали намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По данным Кильского института мировой экономики Германия с начала боевых действий до 15 января 2024 года передала Украине военную помощь на €17 млрд. Общий объем гуманитарной помощи за тот же период достиг почти €3 млрд, а финансовой — €1,4 млрд.

В 2024 году немецкие власти решили направить на военные поставки для Украины в этом году более €7 млрд. Это почти вдвое больше €4 млрд, запланированных изначально.

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