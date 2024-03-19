В бундестаге призвали прекратить поставки оружия ВСУ и начать переговоры
Запад должен прекратить поставки оружия Украине, также необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
Политик, которая возглавляет политическое объединение «Союз Сары Вагенкнехт», рекомендовала «вернуться к политике разрядки». Она уточнила, что имеет в виду «попытку опереться на экономическое сотрудничество ради взаимной выгоды».
«Конечно, было бы очень важно сделать все, чтобы гибель [людей] на Украине прекратилась и были переговоры», — сказала она (цитата по Focus). Для этого нужна готовность к компромиссу.
Депутат предложила прекратить поставки оружия, если Россия согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры.
«В течение двух лет нам говорили, что поставки оружия изменят правила игры. На самом деле продолжается только гибель [людей]. <...> Запад должен предложить России прекратить поставки оружия, если Россия согласится на прекращение огня и мирные переговоры. Однако это предполагает, что Украина также будет готова сделать это», — сказала парламентарий в беседе с TAZ.
Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, а Киев отказывается от них.
В то же время власти Германии неоднократно выражали намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По данным Кильского института мировой экономики Германия с начала боевых действий до 15 января 2024 года передала Украине военную помощь на €17 млрд. Общий объем гуманитарной помощи за тот же период достиг почти €3 млрд, а финансовой — €1,4 млрд.
В 2024 году немецкие власти решили направить на военные поставки для Украины в этом году более €7 млрд. Это почти вдвое больше €4 млрд, запланированных изначально.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?