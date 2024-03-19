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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о продвижении российских войск «практически везде»

Пушилин: российские войска продвигаются по всей линии боев в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пушилин также подчеркнул, что успехи наблюдаются в том числе на наиболее сложных участках.

Пушилин заявил об оптимизме из-за хода военной операции
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В конце февраля Пушилин рассказал, что настроен оптимистично по отношению к ходу и результатам военной операции на Украине.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о взятии под контроль Авдеевки, бои за которую шли с октября 2023 года.

В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские силы взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское.

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12 марта Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Невельское, расположенного в Ясиноватском районе ДНР.

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Теги
ДНР Денис Пушилин продвижение ВС РФ
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