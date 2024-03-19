Пушилин заявил о продвижении российских войск «практически везде»
Вооруженные силы России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде», — сказал он (цитата по ТАСС).
Пушилин также подчеркнул, что успехи наблюдаются в том числе на наиболее сложных участках.
В конце февраля Пушилин рассказал, что настроен оптимистично по отношению к ходу и результатам военной операции на Украине.
17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о взятии под контроль Авдеевки, бои за которую шли с октября 2023 года.
В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские силы взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское.
12 марта Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Невельское, расположенного в Ясиноватском районе ДНР.
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