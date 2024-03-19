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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника

Минобороны: над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

Беспилотники уничтожили ночью. Подробностей Минобороны не привело.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении одного беспилотника над регионом в 01:00 мск. По его словам, пострадавших и «существенных последствий» нет. Перед этим в области объявили режим опасности атаки беспилотников.

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в 22:12 мск 18 марта рассказал, что над Белгородом и районом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Никто не пострадал.

В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль.

В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов: Разумное и Крутой Лог.

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Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника
Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника

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Минобороны беспилотники Белгородская область Воронежская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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