Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника
Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщило Минобороны России.
Беспилотники уничтожили ночью. Подробностей Минобороны не привело.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении одного беспилотника над регионом в 01:00 мск. По его словам, пострадавших и «существенных последствий» нет. Перед этим в области объявили режим опасности атаки беспилотников.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в 22:12 мск 18 марта рассказал, что над Белгородом и районом система ПВО сбила восемь воздушных целей. Никто не пострадал.
В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль.
В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов: Разумное и Крутой Лог.
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