ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив восемь воздушных целей на подлете к городу, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
При этом в Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения и поврежден легковой автомобиль, рассказал глава региона.
В Белгородском районе, по его словам, есть повреждения в селе Нижний Ольшанец и Севрюково, Разумное и Крутой Лог остались без света.
Ранее сегодня при попадании снаряда по дому в селе Никольское погибли четыре человека, сообщал Гладков.«Погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — рассказывал губернатор.
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