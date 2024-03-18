Гладков: ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив восемь воздушных целей на подлете к городу, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

При этом в Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения и поврежден легковой автомобиль, рассказал глава региона.

В Белгородском районе, по его словам, есть повреждения в селе Нижний Ольшанец и Севрюково, Разумное и Крутой Лог остались без света.

Ранее сегодня при попадании снаряда по дому в селе Никольское погибли четыре человека, сообщал Гладков.«Погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — рассказывал губернатор.