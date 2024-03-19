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Попавших под лавину на Камчатке туристов эвакуировали вертолетом

Вертолет МЧС эвакуировал попавших под лавину на Камчатке туристов

Попавших под лавину на Камчатке туристов эвакуировали вертолетом
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Спасатели вывезли на вертолете Ми-8 группу туристов, которая попала под сход лавины на перевале Красноармейский на Камчатке. Их доставили в город Елизово, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

«Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в Елизово. Медпомощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.

Двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке
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Фото:ГУ МЧС по Камчатскому краю

Лавина накрыла группу из 11 туристов в районе перевала Красноармейский 18 марта. Из-под завала самостоятельно выбрались девять человек, еще двое пропали.

На поиски вылетел вертолет Ми-8. В ночь на 19 марта спасатели обнаружили тела обоих пропавших.

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