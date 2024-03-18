МЧС: вертолет Ми-8 вылетел на перевал на Камчатке для помощи пропавшим туристам

На поиски пропавших туристов на Камчатке отправили вертолет

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Вертолет Ми-8 МЧС России направился на перевал на Камчатке для поиска пропавших в результате схода лавины двух туристов. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

В районе перевала Красноармейского также работает наземная группа спасателей.

«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в район перевала Красноармейского. Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники, » — говорится в сообщении.

18 марта группу из 11 туристов на перевале Красноармейском накрыла лавина. Из-под завала самостоятельно выбрались девять человек, еще двое пропали.

Туристы пытались найти пропавших самостоятельно, после связались со спасателями и сообщили им свои координаты.

В начале марта в Хакасии лавина накрыла сноубордиста. Его нашли и откопали другие горнолыжники, которые катались рядом с пострадавшим.