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Спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста

МЧС: спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста

Спасатели нашли второго туриста, пропавшего после схода лавины на Камчатке. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

«К сожалению, мужчина обнаружен без чувств», — заявили в ведомстве. Остальные туристы из группы, попавшей в зону схода лавины, спустились ниже места происшествия и разбили лагерь. Решается вопрос об их эвакуации.

Лавина сошла на группу из 11 человек в районе перевала Красноармейского утром 18 марта. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы. После схода лавины туристы обратились в МЧС по спутниковому телефону.

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Фото:Aabid Nabi / Reuters

Спасатели выдвинулись на место на автомобилях повышенной проходимости — грузовиках «КамАЗ», «вахтовках, снегоходах», рассказали в МЧС. К поискам также привлекли вертолет Ми-8 и сотрудников специализированной пожарно-спасательной части с кинологическим расчетом.

Вечером 18 марта женщину, пропавшую после схода лавины, нашли мертвой.

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