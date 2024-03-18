 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке

МЧС: двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке

Лавина сошла на туристическую группу из 11 человек на Камчатке, двое из них пропали, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 11 туристов были в ски-туре, лавина их настигла в районе перевала Красноармейского. После схода лавины туристы обратились в МЧС по спутниковому телефону.

Спасатели выдвинулись на место на автомобилях повышенной проходимости — грузовики «КамАЗ», «вахтовки, снегоходы», отметили в МЧС. В поисках задействованы также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с кинологическим расчетом.

Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов
Общество
Фото:ГУ МЧС по Камчатскому краю

В сентябре 2023 года на Камчатке группа из шести туристов отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в Усть-Камчатском районе в районе вулкана Толбачик. В назначенный день туристы должны были выйти на стоянку «Клешня», но этого не произошло, а связь с ними пропала. 

Их нашли несколько дней спустя, медицинская помощь никому не понадобилась. 

Читайте на РБК Pro
Турбулентность на зарубежных рынках жилья: куда инвестировать 1 млн руб.
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Теги
Камчатка лавина туристы пропавший турист Камчатский край
Материалы по теме
Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов
Общество
На Камчатке спасатели нашли пропавших в конце августа туристов
Общество
Два туриста пропали на маршруте через вулканы на Камчатке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 08:36
Турбулентность на зарубежных рынках жилья: куда инвестировать 1 млн руб. Pro, 08:18
Двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке Общество, 08:17
Штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований в феврале Политика, 08:12
Более 20 вагонов поезда сошли с рельсов из-за машины на путях Общество, 08:02
Личный опыт: как я гостила неделю в Южной Корее за ₽180 000 Life, 08:00
Семь главных рисков, угрожающих выкупу замороженных активов россиян Pro, 07:53
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:51
Центризбирком подсчитал 99,5% голосов на выборах президента России Политика, 07:45
Выборы президента России. Главное Политика, 07:40
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 07:30
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников Политика, 07:27
Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ Политика, 07:18
Британия и Польша отказались считать выборы в России свободными Политика, 07:14