Двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке

Лавина сошла на туристическую группу из 11 человек на Камчатке, двое из них пропали, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 11 туристов были в ски-туре, лавина их настигла в районе перевала Красноармейского. После схода лавины туристы обратились в МЧС по спутниковому телефону.

Спасатели выдвинулись на место на автомобилях повышенной проходимости — грузовики «КамАЗ», «вахтовки, снегоходы», отметили в МЧС. В поисках задействованы также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с кинологическим расчетом.

В сентябре 2023 года на Камчатке группа из шести туристов отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в Усть-Камчатском районе в районе вулкана Толбачик. В назначенный день туристы должны были выйти на стоянку «Клешня», но этого не произошло, а связь с ними пропала.

Их нашли несколько дней спустя, медицинская помощь никому не понадобилась.