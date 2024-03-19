Северная Корея провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учебными стрельбами с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Стрельбы прошли в западном районе Северной Кореи. Цель учений — «подтверждение мощи и боевых возможностей систем вооружений через внезапные маневры подразделения реактивных орудий 600-миллиметрового калибра и их залповый огонь, в поднятии боевого духа реактивных артиллеристов, проверке и повышении их мобилизованности».

В ходе стрельб были успешно поражены условные цели. Ким Чен Ын заявил о необходимости увеличения числа батарей РСЗО сверхкрупного калибра в рамках повышения боеготовности частей северокорейской армии.

В начале марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Северокорейский лидер выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне».

Через несколько дней Ким Чен Ын посетил соревнования танковых экипажей и протестировал боевую машину нового типа. Он оценил «мощную ударную силу и маневренность» боевой машины, подчеркнув, что таким танком можно гордиться.