В Индии российский лыжник погиб при сходе лавины
На индийском горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире при сходе лавины погиб лыжник из России, еще шестеро спасены, сообщает NDTV.
Для проведения спасательно-поисковых операций привлекли вертолеты, добавляет телеканал. Hindustan Times уточняет, что в городе действовало предупреждение о лавинах из-за непрекращающегося снегопада.
Greater Kashmir со ссылкой на чиновников сообщает, что погибла россиянка. По информации издания, под лавину попали семь иностранцев вместе с местным гидом.
РБК направил запрос в МЧС Индии, посольство России в Индии и пресс-службу курорта Гульмарг.
В начале февраля 2023 года лавина на горнолыжном курорте Гульмарг накрыла восемь россиян. Всего пострадали три группы иностранных граждан вместе с их гидами — более 20 человек, преимущественно туристов из Польши и России. Два поляка погибли.
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