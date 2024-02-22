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В Индии российский лыжник погиб при сходе лавины

В Индии при сходе лавины погиб один лыжник из России, еще шестеро пострадали
Фото: Aabid Nabi / Reuters
Фото: Aabid Nabi / Reuters

На индийском горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире при сходе лавины погиб лыжник из России, еще шестеро спасены, сообщает NDTV.

Для проведения спасательно-поисковых операций привлекли вертолеты, добавляет телеканал. Hindustan Times уточняет, что в городе действовало предупреждение о лавинах из-за непрекращающегося снегопада.

Greater Kashmir со ссылкой на чиновников сообщает, что погибла россиянка. По информации издания, под лавину попали семь иностранцев вместе с местным гидом.

РБК направил запрос в МЧС Индии, посольство России в Индии и пресс-службу курорта Гульмарг.

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Фото:Günter Lenz / imagebroker.com / Global Look Press

В начале февраля 2023 года лавина на горнолыжном курорте Гульмарг накрыла восемь россиян. Всего пострадали три группы иностранных граждан вместе с их гидами — более 20 человек, преимущественно туристов из Польши и России. Два поляка погибли.

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лавина лыжники российские граждане Индия
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