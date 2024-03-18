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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО за 15 минут

Минобороны: над Белгородской областью силы ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

С 11:30 до 11:45 мск силы ПВО в Белгородской области перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня, выпущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

С 11:30 мск в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В 12:10 сигнал отменили.

Два человека погибли от прямого попадания снаряда в Белгородской области
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Фото:Яндекс.Карты

17 марта Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ, в результате пострадали восемь человек в поселке Октябрьский.

Днем ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

15 марта военное ведомство сообщило об уничтожении пяти реактивных снарядов в Белгородской области.

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«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорилось в сообщении.

В ведомстве добавили, что атаку пресекли около 17:00 мск. Там также добавили, что ВСУ вели огонь из РСЗО RM-70 Vampire.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в регионе за неделю погибли 11 человек 82 пострадали из-за атак и обстрелов Вооруженных сил Украины.

«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», — заявил министр на оперативном совещании.

В тяжелом состоянии были девять жителей региона. Их могут направить в федеральные медицинские центры для длительного лечения.

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Минобороны реактивный снаряд ВСУ Белгородская область
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