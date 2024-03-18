Под Белгородом силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО за 15 минут
С 11:30 до 11:45 мск силы ПВО в Белгородской области перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня, выпущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», — говорится в сообщении.
С 11:30 мск в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В 12:10 сигнал отменили.
17 марта Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ, в результате пострадали восемь человек в поселке Октябрьский.
Днем ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
15 марта военное ведомство сообщило об уничтожении пяти реактивных снарядов в Белгородской области.
«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорилось в сообщении.
В ведомстве добавили, что атаку пресекли около 17:00 мск. Там также добавили, что ВСУ вели огонь из РСЗО RM-70 Vampire.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в регионе за неделю погибли 11 человек 82 пострадали из-за атак и обстрелов Вооруженных сил Украины.
«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», — заявил министр на оперативном совещании.
В тяжелом состоянии были девять жителей региона. Их могут направить в федеральные медицинские центры для длительного лечения.
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