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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде третий раз за день объявили режим ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В городе и окрестностях уже третий раз за день вводят такой режим. Первый раз его вводили в 8:30 и он продлился 40 минут, второй раз — в 11:30, он продлился столько же.

Во время ракетной опасности над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО. Минобороны России доложило, что с 11:30 до 11:45 мск силы ПВО в Белгородской области перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня, выпущенных со стороны Украины.

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Гладков сообщил о двух пострадавших: у одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, у второго пострадавшего — непроникающее ранение брюшной стенки.

Кроме того, в Белгороде зафиксировали повреждения в 11 частных жилых домовладениях и трех многоквартирных домах, 37 автомобилях и двух предприятиях, а также на объекте теплоносителя. Повреждения также есть в поселке Октябрьский в пяти частных домовладениях и в поселке Разумное в четырех домовладениях.

В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

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Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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