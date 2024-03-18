Захарова цитатой из «Маугли» ответила Берлину на слова о должности Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова МИД Германии об отказе упоминать должность Владимира Путина в официальных документах.
«Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо», — написала Захарова в Telegram.
По ее мнению, заявления властей ФРГ свидетельствуют о «провалах в памяти и острых фобиях».
Ранее на пресс-конференции представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн заявила, что выборы в России не были «ни свободными, ни справедливыми». По ее словам, в России нет свободы слова, пишет Bild.
Отвечая на вопрос о том, будут ли власти ФРГ называть Путина «президентом или правителем», представитель немецкого МИДа Себастьян Фишер сказал, что в последнее время ведомство использует только фамилию Путина, без какого-либо официального титула.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявила Хоффманн. Она сказала, что правительство Германии не считает выборы президента России законными.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отказался поздравлять российского президента. Путин назвал реакцию западных стран ожидаемой.
По итогам подсчета 100% голосов на выборах президента России действующий глава государства набрал 87,28%. Выборы проходили 15–17 марта.
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