Президент Германии Штайнмайер не будет поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Германии решил не поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, сообщила изданию Tagesspiegel пресс-секретарь президента Керстин Гаммелин.

«Письма Путину не будет», — отметила Гаммелин в ответ на запрос газеты.

Штайнмайер, комментируя выборы в России, заявил, что думает о людях в стране, «которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима».

По мнению вице-президента политической партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клауса Эрнста, «нет смысла сомневаться в легитимности российских выборов». «Путин есть и останется президентом, альтернативы ему в России нет», — отметил Эрнст. Председатель комитета по иностранным делаем Германии Майкл Рот обвинил «Союз» в «постоянном сближении с Кремлем».

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин набрал свыше 87% голосов после подсчета 60% бюллетеней. На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,18), затем Владислав Даванков («Новые люди», 3,99%) и Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,12%).

Участки для голосования были открыты в 144 странах, но единого графика работы у них не было. Это связано с сокращением числа дипломатов и консульских учреждений. Так, в Германии вместо 15 участков работало два — в посольстве в Берлине и в консульстве в Бонне.

Власти Германии, как и других стран «Большой семерки», заявили, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушают суверенитет Украины, поэтому результаты в этих регионах признаны не будут. Представитель МИДа Мария Захарова в ответ назвала заявление предвзятым и отметила, что время G7 «безвозвратно ушло».