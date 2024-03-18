Париж отказался признавать результаты президентских выборов в России

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Париж ознакомился с результатами президентских выборов в России, счел их «ожидаемыми» и не принимает их, следует из официального сообщения МИД Франции.

«Франция не признает и никогда не признает проведение и результаты этих так называемых «выборов», — говорится в коммюнике.

В частности, по мнению французского МИДа, в ходе голосования не было «беспристрастного международного наблюдения», поскольку Россия не пригласила миссию ОБСЕ. МИД Франции также осудил организацию выборов на новых российских территориях, в Крыму, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Поздравления главе государства направили президенты Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Никарагуа и Гондураса. Кроме того, поздравили Путина с переизбранием лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

Путин, выступая после выборов, назвал реакцию Запада ожидаемой. «А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов?» — заявил он.