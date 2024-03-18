Кремль назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

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В Кремле категорически не согласны с оценкой выборов в России американскими властями; Владимир Путин ранее называл такие заявления Вашингтона ожидаемыми и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Категорически несогласны с такой оценкой. <...> Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы», — сказал он.

Оценка голосования со стороны США — не то мнение, к которому в Кремле готовы прислушиваться, подчеркнул Песков.

«Де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине. Страна, которая по сути де-факто воюет с нами», — добавил он.

15–17 марта граждане России выбирали президента страны. На пост претендовали четыре кандидат: самовыдвиженец Владимир Путин, Николай Харитонов от партии КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов в голосовании лидирует Владимир Путин с результатом 87,29%. Вторым идет Николай Харитонов (4,3%), третьим — Владислав Даванков (3,84%), четвертым — Леонид Слуцкий (3,21%).