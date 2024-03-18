Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района «с самого утра»

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Вооруженные силы Украины обстреливают Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Глушковский район с самого утра опять подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

Под обстрел попало село Теткино, на местном предприятии повреждено оборудование. ВСУ также атаковали село Попово-Лежачи, на территории которого повреждений не зафиксировали.

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Кроме того, регион регулярно атакую украинские беспилотники.

Из-за обстрела села Теткино накануне часть домов оставалась без электричества. Повреждения получили пять частных домовладений. 16 марта в Курской области на полчаса объявляли ракетную опасность.