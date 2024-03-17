В Курской области объявили об угрозе атаки дронов

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Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Днем Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Теткино Глушковского района. Часть домов осталась без света из-за повреждения линий электропередачи, также повреждено пять домовладений. Кроме того, прилеты зафиксировали на территории сахарного завода.

Старовойт также рассказал, что 17 марта участник народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил беспилотник из охотничьего ружья. Губернатор выразил мнение, что местный житель заслужил награду.