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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили об угрозе атаки дронов

Губернатор Старовойт: опасность атаки беспилотников объявили в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника
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Днем Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Теткино Глушковского района. Часть домов осталась без света из-за повреждения линий электропередачи, также повреждено пять домовладений. Кроме того, прилеты зафиксировали на территории сахарного завода.

Старовойт также рассказал, что 17 марта участник народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил беспилотник из охотничьего ружья. Губернатор выразил мнение, что местный житель заслужил награду.

В Курской области объявили об угрозе атаки дронов
В Курской области объявили об угрозе атаки дронов

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Курская область Роман Старовойт беспилотники дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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