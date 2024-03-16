В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто в данный момент на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ночью в регионе вводили режим опасности атаки беспилотников, который длился более 2,5 ч. За время действия режима над областью сбили три украинских дрона.

Кроме того, в ночь на 16 марта ракетную опасность объявляли в Белгородской области. На территории всего региона она действовала на протяжении почти 2,5 ч, в Губкинском и Старооскольском городских округах — в течение почти 3 ч, в Грайворонском городском округе — более часа.

Когда сигнал тревоги в регионе не был объявлен, село Глотово в Грайворонском округе атаковал дрон-камикадзе. Он врезался в движущуюся машину, в результате взрыва автомобиль загорелся, пять человек пострадали.

Ночью режим опасности атаки беспилотников также был введен на 4,5 ч в Воронежской области.