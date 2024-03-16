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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт: в Курской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто в данный момент на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ночью в регионе вводили режим опасности атаки беспилотников, который длился более 2,5 ч. За время действия режима над областью сбили три украинских дрона.

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Кроме того, в ночь на 16 марта ракетную опасность объявляли в Белгородской области. На территории всего региона она действовала на протяжении почти 2,5 ч, в Губкинском и Старооскольском городских округах — в течение почти 3 ч, в Грайворонском городском округе — более часа.

Когда сигнал тревоги в регионе не был объявлен, село Глотово в Грайворонском округе атаковал дрон-камикадзе. Он врезался в движущуюся машину, в результате взрыва автомобиль загорелся, пять человек пострадали.

Ночью режим опасности атаки беспилотников также был введен на 4,5 ч в Воронежской области.

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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность

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Роман Старовойт Курская область ракетная опасность
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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