В Курской области обстреляли поселок Тёткино

Губернатор Старовойт: поселок Тёткино попал под обстрел в Курской области

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Поселок Тёткино попал под обстрел в Глушковском районе Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Часть домов, по словам губернатора, осталась без света из-за повреждения линий электропередачи. Специалисты начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно, сообщил он.

Кроме того, повреждения получили пять частных домовладений, добавил Старовойт. Он пообещал, что власти окажут помощь собственникам.

Власти приграничных российских регионов, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории с начала военной операции.

Поселок Теткино примыкает к границе России с Сумской областью Украины. Он регулярно подвергается обстрелам. Так, после удара 15 марта, в Теткино загорелся частный дом.