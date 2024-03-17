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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области обстреляли поселок Тёткино

Губернатор Старовойт: поселок Тёткино попал под обстрел в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Поселок Тёткино попал под обстрел в Глушковском районе Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Часть домов, по словам губернатора, осталась без света из-за повреждения линий электропередачи. Специалисты начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно, сообщил он.

Кроме того, повреждения получили пять частных домовладений, добавил Старовойт. Он пообещал, что власти окажут помощь собственникам.

В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
Политика
Фото:Google Maps

Власти приграничных российских регионов, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории с начала военной операции.

Поселок Теткино примыкает к границе России с Сумской областью Украины. Он регулярно подвергается обстрелам. Так, после удара 15 марта, в Теткино загорелся частный дом.

В Курской области обстреляли поселок Тёткино
В Курской области обстреляли поселок Тёткино

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обстрел Курская область поселок Украина Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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