На Тайване сообщили о снижении военного давления со стороны Китая
Китай ослабил военное давление на Тайвань, а интенсивность учений китайской армии не увеличилась за последнее время, заметили тайваньские службы безопасности, пишет Bloomberg.
Народно-освободительная армия Китая продолжает патрулировать Тайвань, но не наращивает свою активность после проведения президентских выборов в январе. Об этом Bloomberg на условиях анонимности рассказали сотрудники службы безопасности Тайваня.
Пекин хочет понаблюдать за работой правительства недавно избранного президента Лая Циндэ, который вступит в должность 20 мая, предположили собеседники агентства. Еще одной причиной такого поведения материкового Китая сотрудники службы безопасности назвали его «экономическую слабость».
13 января на Тайване выбрали нового президента. Им стал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Он должен приступить к новым обязанностям 20 мая.
Тайвань не является частью КНР, говорил Лай Циндэ в августе 2023 года. В ответ на это в Китае сообщили, что примут «решительные меры» против тех, кто выступает за независимость полуострова. После слов Циндэ о независимости Тайваня Пекин решил провести военные учения недалеко от полуострова. Это должно было стать «строгим предупреждением о сговоре сепаратистов «Независимости Тайваня» с иностранными элементами и их провокациях», заявила представитель командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.
В 2021 году президент США Джо Байден заявил о намерении защищать Тайвань в случае военного нападения Китая. Китай выступает против иностранного вмешательства в отношения с полуостровом. Если США действительно хотят мира в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип «одного Китая», заявили в МИД КНР.
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