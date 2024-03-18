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Политика ,  
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На Тайване сообщили о снижении военного давления со стороны Китая

Bloomberg: чиновники на Тайване сообщили о снижении военного давления Китая
Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press
Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press

Китай ослабил военное давление на Тайвань, а интенсивность учений китайской армии не увеличилась за последнее время, заметили тайваньские службы безопасности, пишет Bloomberg.

Народно-освободительная армия Китая продолжает патрулировать Тайвань, но не наращивает свою активность после проведения президентских выборов в январе. Об этом Bloomberg на условиях анонимности рассказали сотрудники службы безопасности Тайваня.

Пекин хочет понаблюдать за работой правительства недавно избранного президента Лая Циндэ, который вступит в должность 20 мая, предположили собеседники агентства. Еще одной причиной такого поведения материкового Китая сотрудники службы безопасности назвали его «экономическую слабость».

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Лай Циндэ (в центре)

13 января на Тайване выбрали нового президента. Им стал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Он должен приступить к новым обязанностям 20 мая.

Тайвань не является частью КНР, говорил Лай Циндэ в августе 2023 года. В ответ на это в Китае сообщили, что примут «решительные меры» против тех, кто выступает за независимость полуострова. После слов Циндэ о независимости Тайваня Пекин решил провести военные учения недалеко от полуострова. Это должно было стать «строгим предупреждением о сговоре сепаратистов «Независимости Тайваня» с иностранными элементами и их провокациях», заявила представитель командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

В 2021 году президент США Джо Байден заявил о намерении защищать Тайвань в случае военного нападения Китая. Китай выступает против иностранного вмешательства в отношения с полуостровом. Если США действительно хотят мира в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип «одного Китая», заявили в МИД КНР.

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