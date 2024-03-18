Liberties: в 2023 году в Европе участились запреты на мирные протесты

Правозащитники зафиксировали спад верховенства закона в ЕС Liberties: в 2023 году в Европе участились запреты на мирные протесты

В ЕС наблюдается спад верховенства закона. Об этом говорится в докладе Европейского союза гражданских свобод (Liberties). В странах-членах объединения с правыми силами у власти проблема может стать системной.

Фото: AAP Image / Darren England / Reuters

Базирующаяся в Берлине НКО Liberties (Европейский союз гражданских свобод) подготовила ежегодный 600-страничный отчет совместно с 37 правозащитными группами в 19 странах ЕС.

Правозащитники пришли к выводу, что в таких странах «старой Европы» как Германия, Франция и Бельгия проблемы с верховенством права носят «спорадический» характер. Авторы доклад отмечают, что повышение пенсионного возраста во Франции было принято в рамках «явно недемократического законодательного процесса» путем использования правительством особых конституционных полномочий. В Германии теперь журналистам грозит уголовное преследование, если они публиковали судебные решения, которые не являются общедоступными, подчеркивается в докладе Liberties.

В то же время в других странах-членах ЕС, где демократия давно установилась, но в настоящий момент у власти находятся правые партии (Италия, Швеция), эта проблема может стать системной. Liberties отмечает, что в этих странах наблюдается регресс верховенства закона в таких областях, как система правосудия, свобода и плюрализм СМИ, гражданское пространство и права человека.

При этом в государствах ЕС, где демократия была восстановлена недавно (Словакия, Словения и Польша), согласно докладу Liberties, ситуация с верховенством закона может быстро меняться — либо в сторону восстановления, либо спада.

Глава Liberties Балаж Денес отмечает, что ЕС необходимо действовать быстрее против явного отступления от верховенства закона. Европейская комиссия, в свою очередь, использует доклад НКО для мониторинга ситуации с верховенством закона. «Суть в том, что Еврокомиссия, весь ЕС, располагает серьезным набором инструментов, но они не хотят использовать его быстро и с настойчивостью», — цитирует Guardian Балажа Денеса.

По его словам, необходимо применять такие меры как разбирательство по нарушению прав или замораживание средств ЕС, но Брюссель выступает в качестве «сторонника», не понимая, что «некоторые правительства намеренно разрушают систему сдержек и противовесов».

Исследователи Liberties приводят негативный пример Венгрии, где системные проблемы реализации принципа верховенства закона остаются нерешенными, несмотря на некоторые законодательные изменения. Балаж Денес подчеркивает, что пример Венгрии служит источником вдохновения для таких политиков как премьер-министр Словакии Роберт Фицо (которого зачастую обвиняют в популизме).

Авторы доклада отмечают, что Фицо «систематически демонтировал демократические структуры», в то время как в соседней Словении продемократическое правительство работало над тем, чтобы обратить вспять усилия своего предшественника-популиста (подразумевается экс-премьер Янез Янша) по подрыву демократических норм.

Балаж Денес отмечает, даже такие страны, как Франция и Германия, ограничивают гражданское пространство. Среди прочего доклад Liberties констатирует, что в некоторых странах ЕС в 2023 году были существенно ограничены права на мирные протесты.

Речь идет о запрете протестов на фоне конфликта Израиля с сектором Газа в Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии и Швеции. Правозащитники отмечают, что некоторые страны объединения также ограничивают свободу слова, особенно в отношении пропалестинских лозунгов и символов. В Бельгии, Германии, Италии и Швеции также распространены судебные преследования в отношении протестующих против изменения климата.

Кроме того, согласно докладу Liberties, острым вопросов остается несоблюдение и игнорирование прав беженцев и мигрантов (в том числе в отношении несовершеннолетних). Балаж Денес описывает системы правосудия в ряде стран ЕС как «политизированные и несправедливые».

В Германии, Бельгии, Чехии и Словакии механизмы подотчетности теоретически могут позволить «оказывать политическое давление со стороны исполнительной власти на судей», особенно в случае прихода к власти экстремистских партий, предупреждает правозащитник. Он отмечает, что отказ правительств выполнять решения по делам о предоставлении убежища и защите границ достиг рекордно высокого уровня в Греции и Бельгии.